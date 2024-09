Quel futur pour les quais les plus mortels de Lyon ?

Depuis 2017, les quais Tilsitt et Joffre détiennent le triste record de 25 accidents, dont trois mortels, le dernier s'étant produit cet été. Sous la pression populaire, et en concertation, la Métropole a proposé un réaménagement sécurisé des voies.

Le drame avait profondément ému Lyon. Le 22 août 2022, Iris et Warren, 15 et 17 ans, étaient fauchés par une ambulance, quai Maréchal Joffre (2e arr.), à Lyon. alors qu'ils circulaient en trottinette, sur la voie partagées "bus vélos".

Interpellée à plusieurs reprises par les parents des deux adolescents puis, dans la foulée, par des habitants et des associations de riverains, la Métropole avait fini par installer, en urgence, en juillet 2023, un séparateur en béton, "transitoire", délimitant la "voie mixte" de celle réservée aux voitures. Sous la pression, la Métropole avait alors entamé, fin 2023, un "diagnostic partagé" avec des collectifs d’habitants et les associations de quartier afin d’ "identifier les besoins et les points d’attention d'un nouvel aménagement". Deux ateliers de "co-construction de scénarios" avait été organisés les 7 et 8 février derniers. Une concertation publique, du 12 au 31 mars dernier, avait conclu le process. Près de 530 personnes avaient donné leur avis.

La « glissière de sécurité » n’avait pourtant pas évité un autre accident mortel. Le 11 juin, Camille, une cycliste de 20 ans était percutée par un chauffard, ivre et et en excès de vitesse, au même endroit, dans ce même couloir. En état critique, elle était décédée quelques jours plus tard.

Lire aussi : Couloirs bus-vélos à Lyon : "est-ce qu'il va falloir qu'un élu perde un enfant pour que ça percute ?!"

C'est dans ce climat particulièrement tendu, chargé de trois accidents mortels, que vendredi 27 septembre, devant une cinquante de personnes, principalement, des riverains des quais Tilsitt et Joffre, réunies dans un amphi de la faculté catholique de Lyon, la Métropole a présenté le scénario retenu pour l'aménagement futur des quais.

"Vous espérez les travaux pour la fin de l'année 2025... Mais d'ici là, les modes doux ne seront toujours pas sécurisés. Y aura-t-il une autre iris, un autre Warren, une autre Camille ?!"

Laure Cédat, maman d'Iris

Sur les 800 mètres de l'axe, une piste cyclable, séparée de la voie de bus et de la voie voiture, sera créée dans le sens Nord-Sud, dans le sens de la circulation. "En complément, l’itinéraire pour les cyclistes de la rue Vaubecour sera renforcé dans le sens Sud Nord" précise la Métropole. Les trottoirs, coté façades et coté Saône seront maintenus, tout comme les places de stationnement, le long des immeubles, volonté très forte affichée des habitants.

Le projet prévoit également de nouveaux aménagements afin de faire diminuer la vitesse de circulation avec la création de cinq plateaux surélevés, "en enrobé grenaillé qui apparaissent plus blancs que la chaussée pour une perception plus visible" expliquent les services de la Métropole. L ’accessibilité piétonne sera en outre maintenue et renforcée avec la création de trois nouvelles traversées. "Soit une traversée piétonne tous les 100 mètres."

Si le projet a été globalement validé par l'ensemble des collectifs d'habitants et des associations de quartiers, et le maire (LR) du 2 arrondissement, Pierre Olivier - "l'équation n'était pas simple mais ce qui a été présenté me semble un scénario convenable" - , quelques inquiétudes se sont faites jour sur des détails. La Métropole a promis de "se recaler un temps de travail", tenant, aussi, à faire savoir que cette concertation publique n'était pas une obligation légale et qu'il s'agissait d'une "démarche volontaire".

Après la conception du projet, soumis pour avis conforme à la préfecture et aux Bâtiments de France, les travaux devraient débuter à partir de l’été 2025.

Sur place, Laure Cédat, maman d'Iris, s'est étonnée : "vous espérez les travaux pour la fin de l'année 2025... Mais d'ici là, les modes doux ne seront toujours pas sécurisés. Y aura-t-il une autre iris, un autre Warren, une autre Camille ?!"