Un nouveau mouvement de grève est prévu le mardi 26 juillet à l'aéroport Lyon - Saint-Exupéry. Une cinquantaine de salariés cesseront le travail de 12h à 14h.

A l'appel du syndicat Unsa aérien, 55 membres du personnel de l'aéroport Lyon - Saint-Exupéry seront en grève de 12h à 14h mardi 26 juillet. Un nouveau mouvement de contestation après ceux récents début juin et le 13 juillet. Le dernier en date avait causé l'annulation de 7 vols et plusieurs retards.

Ce débrayage est justifié dans un communiqué de l'Unsa aérien. "Les salariés ont fait des efforts considérables pour sauver l’entreprise depuis l’APC (en juillet 2020, un accord de performance collective avait été signé, prévoyant un gel temporaire des salaires et des suppression de postes). Ces sacrifices n’ont plus lieu d’être dans ces proportions imposées", affirme le syndicat, qui n'avait pas paraphé cet accord avec ADL. A souligner que la direction nationale de la CFDT ne soutient pas cette action dont le but et de revendiquer une hausse des salaires, de nouvelles embauches et la fin du process d’externalisation.

De son côté, la direction, qui a reçu une délégation le 21 juillet, indique qu'elle a "formulé des propositions complémentaires". Elle rappelle également "toutes les mesures prises depuis la sortie de crise" qui se traduisent par le retour des embauches et des augmentations, un intéressement ainsi qu'un plan d’actions sur la charge de travail.