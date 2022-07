Des Lyonnaises en demi-finales de l'Euro de football féminin

L'équipe de France féminine a battu samedi soir les Pays-Bas en quarts de finale de l'Euro féminin. 7 joueuses de l'Olympique lyonnais ont disputé cette partie.

Une victoire historique pour le football féminin français. Samedi soir, l'équipe de France a éliminé de l'Euro les Pays-Bas, tenants du titre, en quarts de finale. Pour cela, il a fallu en passer par les prolongations malgré l'importante domination des Bleues (33 tirs et 10 arrêts pour la gardienne néerlandaise). C'est finalement la défenseure Eve Périsset qui a inscrit l'unique but de la rencontre sur penalty (102e minute).

2 natives de la région lyonnaise chez les Bleues

7 joueuses de l'Olympique lyonnais ont participé à ce match, 5 avec la France (Wendie Renard, Griedge Mbock, Selma Bacha, Delphine Cascarino et Melvine Malard) et 2 chez les Pays-Bas (Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk). A noter que 2 footballeuses sont natives de Lyon (Bacha) et de Saint-Priest (Cascarino). Pour le groupe de Corinne Diacre, il s'agit d'une première car jamais les Françaises n'avaient atteint les demi-finales d'un Euro.

Elles joueront leur place en finale mercredi contre l'Allemagne, avec là aussi une Lyonnaise dans le camp adverse, Sara Däbritz, nouvelle recrue pour les Fenottes cette saison.