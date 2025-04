Une nouvelle application antigaspi bientôt disponible à Lyon

L'application française antigaspi Pimp'up proposera bientôt des produits inconformes et à prix bas dans la ville des Lumières.

Une nouvelle application antigaspi débarque à Lyon. D'ores et déjà présente dans plusieurs villes dont Marseille, Toulouse ou Montpellier, la plateforme Pimp Up propose des produits "non-conforme", au choix et à prix réduits. Le principe est simple, chacun choisi ses produits parmi des légumes trop petits, des fruits difformes, ou d'autres denrées non-conformes. Le client personnalise ainsi son propre panier de course en ligne, avant de venir le récupérer en point relais.

Les produits vendus proviennent d'agriculteurs français, de grossistes ou d'épiceries. Ces derniers seront proposés sous sept formats, à des prix variant entre neuf et 23 euros suivant la taille du colis.

Lire aussi :