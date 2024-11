Avant même la signature de ce partenariat, neuf gares SNCF d'Auvergne-Rhône-Alpes se sont déjà engagées auprès de l'application Too Good To Go.

Depuis 2019, plusieurs commerces alimentaires présents dans les gares de France se sont associés à l'application Too Good To Go. Celle-ci connecte les utilisateurs et les professionnels afin de sauver des denrées alimentaires invendues. A l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets (SERD), du 16 au 24 novembre, SNCF Gares & Connexions et sa filiale SNCF Retail & Connexions officialisent donc un partenariat avec l'application.

L'objectif, réduire le gaspillage alimentaire en permettant aux utilisateurs de sauver à prix réduits leurs invendus. En cinq ans, avant la signature de ce partenariat, 43 gares se sont déjà engagées et plus de 130 points de vente sont concernés en France. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les gares d'Annecy, Annemasse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon Part Dieu, Lyon Perrache, Saint-Etienne Châteaucreux et Valence fonctionnent d'ores et déjà avec l'application.

Avec ce partenariat, l'ambition est de passer de un commerce partenaire sur cinq à un sur deux, et ce, d'ici 2025. Un partenariat qui s'inscrit aussi dans "une démarche de réduction et de valorisation des déchets d'exploitation en gare, avec pour objectif à horizon 2030, d'orienter 100 % des déchets valorisantes vers une filière de valorisation adaptée", note Raphaël Poli, directeur général adjoint de SNCF Gares président de SNCF Retail & Connexions.

