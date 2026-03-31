Lyon : le château de l'Ile Barbe mis aux enchères pour 600 000 euros

Mis aux enchères suite à la liquidation judiciaire de la société qui le possédait, le château de l'île Barbe va avoir un nouveau propriétaire. Prix de départ 600 000 euros.

Le château de l'Ile-Barbe est en vente. Mis aux enchères publiques ce jeudi 2 avril, "le Châtelard", situé sur la partie haute de l'île comporte également une chapelle. Tout le monde peut espérer acquérir ce monument du 9e arrondissement, à condition d'en avoir le budget. Le prix de départ des enchères est estimé à 600 000 euros.

Cet immense complexe se compose de dix chambres, de pièces de réception et de plusieurs salles de bain, le tout au sein de deux bâtiments : un château sur trois niveaux et un autre dit "des communs", qui comporte deux logements. Côté historique, cette bâtisse appartient à des particuliers depuis 1928, après une vie notamment religieuse. En 1993, le domaine est classé aux monuments historiques

Aujourd'hui sans occupant, "le Châtelard" était une possession d'une société bordelaise, placée en liquidation judiciaire il y a peu de temps selon nos confrères d'actu Lyon. À noter que la dernière vente du domaine il y a une dizaine d'années s'est soldée autour de 3 millions.

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