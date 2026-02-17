Actualité
©PHOTOPQR/LE PROGRES/Richard MOUILLAUD – Lyon 20/03/2022 – le 20/03/2022 Rassemblement pour l’ Ukraine -Rassemblement de soutien ‡ l’ Ukraine place Bellecour (MaxPPP TagID: maxnewsworldfive674475.jpg) [Photo via MaxPPP]

La Métropole de Lyon accorde une subvention de 15 000 euros au profit de l'aide humanitaire en Ukraine

  • par Loane Carpano

    • En réponse à l'appel de la ville de Kyiv, la Métropole de Lyon versera une subvention de 15 000 euros au profit de l'aide humanitaire en Ukraine.

    Lors de la commission permanente du 16 février, la Métropole de Lyon a voté une subvention de 15 000 euros au profit de l'aide humanitaire en Ukraine. Cette enveloppe répond à l'appel lancé en janvier dernier par la direction des relations internationales de Kyiv, après de nombreux bombardements ayant dégradé les réseaux de chauffage, d'électricité et d'approvisionnement en eau de la ville.

    Investir en équipement de secours

    Les 15 000 euros accordés par la collectivité devraient permettre à la ville ukrainienne d'investir en équipements de secours, notamment dans des générateurs électriques, permettant de maintenir le fonctionnement des établissements de santé, des abris et des immeubles résidentiels.

    Pour garantir l'efficacité et la transparence de cette aide, la Métropole de Lyon mobilise le FACECO (Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales) : un fonds de concours, géré par le Centre de crise et de soutien (CDCS) du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, permettant une traçabilité des fonds attribués : "Les dons versés à ce fonds de concours (...) permettront de conduire des opérations d'acheminement d'aide humanitaire et contribueront à renforcer le soutien de la France à des ONG partenaires engagées en Ukraine et soutenant les Ukrainiens à passer l'hiver", précise la Métropole de Lyon.

