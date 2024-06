Une journée olympique organisée à Lyon le 23 juin

La journée olympique 2024 - Open Sport Lyon se tiendra le dimanche 23 juin, place Bellecour.

Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 débuteront dans quelques semaines, la Ville de Lyon organise une journée pour mettre à l'honneur cet évènement sportif planétaire. Le dimanche 23 juin sera organisé la journée olympique 2024 - Open sport Lyon sur la place Bellecour. L'an dernier l'évènement avait attiré plus de 10 000 visiteurs.

"La Ville de Lyon, partenaire de l’évènement depuis sa création, apporte un important soutien financier avec une subvention de 35 000 € doublée d’une aide logistique pour renforcer l’organisation de ce bel événement gratuit mettant à

l’honneur le sport" explique la Ville dans son communiqué de presse.

30 sports et parasports proposés

Visant à promouvoir l'activité physique et sportive et à célébrer l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques dans l'Hexagone, cette journée sera l'occasion d'assister à des initiations et démonstrations sportives organisées par les clubs lyonnais. "Plus de 30 clubs seront présents pour faire découvrir et essayer des sports tels que la boxe, le hockey, judo, gymnastique… mais aussi des disciplines moins connues comme le tchoukball, basket fauteuil, quidditch… et bien d’autres !" poursuit la Ville dans son communiqué.

Cette journée est gratuite et ouverte à tous les publics, quels que soient l'âge. La Métropole de Lyon proposera d’ailleurs à cette occasion les finales des Jeux métropolitains avec les meilleures équipes de basket, de rugby tag, de soft-volley et de football féminin de la métropole lyonnaise.