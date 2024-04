La métropole de Lyon a présenté ce mardi les contours de ces prochains Jeux Métropolitains qui se dérouleront en mai et juin prochain.

Des Jeux Métropolitains pour "rassembler toute la Métropole de Lyon sur un seul et même terrain de jeu : celui du sport et de l'activité physique". La métropole a présenté ce mardi matin les concours de ces Jeux qui se dérouleront en mai et juin prochain, quelques semaines avant le début des JO de Paris 2024.

10 000 participants attendus

Ouvert à tous, les inscriptions débuteront le 5 avril prochain sur la plateforme Toodegoo. "Nous voulons faire de ces Jeux Métropolitains un évènement populaire et solidaire mais aussi à l'image de notre territoire : pluriel et sportif" explique Bruno Bernard. Le président de la métropole espère pouvoir accueillir jusqu'à 10 000 participants à travers les différentes épreuves qui seront organisées du 3 mai au 23 juin.

A lire aussi : "Le sport est un droit" : la Métropole de Lyon tente de promouvoir le handisport

Des tournois de basket 3*3, du soft-volley 4*4, du tir à l'arc ou encore du Rugby touch et du football féminin seront proposés durant les journées de compétition. Après plusieurs matchs, les différentes équipes se retrouveront le 23 juin pour "disputer des rencontres de gala sur la place Bellecour lors de la journée Olympique 2024 Open Sport Lyon qui clôturera les Jeux Métropolitains" explique la collectivité. Les équipes qui sortiront vainqueur de ces premiers Jeux Métropolitains gagneront notamment des places pour assister à l'une des 11 rencontres de football organisées à Lyon durant les Jeux de Paris 2024.

"Ces Jeux ont été conçus pour célébrer le sport dans sa pluralité de pratiques et de valeurs" détaille Florestan Groult, vice-président chargé des politiques sportives. De nombreuses villes, partenaires de l'évènement, accueilleront durant les deux mois de compétition des matchs ou des évènements (Dardilly, Jonage, Vénissieux, Vernaison…).