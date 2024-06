À Meyzieu, un incendie dans une école détruit deux classes 

Un incendie s’est déclaré hier, mercredi 19 juin, dans l’école Marcel-Pagnol à Meyzieu. Deux classes ont été détruites par les flammes.

Une trentaine de pompiers et onze camions ont été mobilisés hier en fin de journée au groupe scolaire Marcel-Pagnol à Meyzieu pour un important incendie. D’après nos confrères du Progrès, le feu n’aurait touché que l’école primaire, mais deux classes auraient été détruites. D’après le maire de la commune, Christophe Quiniou, quatre départs de feu ont été détectés, derrière et devant l’école. Le feu a rapidement été maîtrisé, mais l’école restera fermée ce jeudi et "inutilisable pour une durée indéterminée", rapportent toujours nos confrères.

En attendant, les 11 classes de l’école, soit environ 250 élèves, vont être accueillis au centre de loisirs Jean-Moulin ce jeudi. Ils devraient être ensuite répartis dans d’autres écoles.