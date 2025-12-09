Actualité
Tiffany joncour
Tiffany Joncour, déléguée départementale du Rassemblement national.

Une journaliste de Rue89 Lyon interdite d'accès à un meeting du RN

  • par Loane Carpano

    • Dimanche 7 décembre, une journaliste du média Rue89 Lyon s'est vue refuser l'entrée à un meeting du Rassemblement National à Villeurbanne.

    Dimanche 7 décembre, le média Rue89 Lyon n'a pas pu assister au meeting du Rassemblement National tenu à Villeurbanne. Alors que la députée du Rhône RN, Tiffany Joncour, présentait les têtes de liste du parti d'extrême droite pour l'élection métropolitaine de Lyon pour 2026, l'une des journalistes du média indépendant a ainsi été contrainte de rester à la porte.

    C'est ce que relate Rue89 Lyon sur son site : "Notre journaliste avait pourtant tout fait dans les règles. Quelques jours plus tôt, elle avait tenté d’être inscrite sur les listes presse, pour accéder aux communications du RN sur sa campagne et assister à la conférence de presse prévue en amont du meeting", indique le média, mais l'accréditation a été refusée.

    "Notre média a été blacklisté"

    "Le fait que notre journaliste n’ait pas été accréditée est, en soi, problématique. Mais, encore plus grave, le parti d’extrême droite l’a inscrite sur une liste rouge", ajoute le média. Malgré le fait qu'elle se soit enregistrée en tant que citoyenne lambda pour assister à l'événement public, la journaliste se serait en effet vue refuser l'entrée : "Sur une feuille, le nom de notre journaliste est inscrit avec la mention "pas accréditée" et surligné en rouge. Notre média a été blacklisté", témoigne Rue89.

    Malgré l'atteinte à la liberté de la presse en cause, les équipes de campagne auraient bel et bien empêché la journaliste d'entrer : "Marie Allenou (journaliste) a donc montré sa carte de presse et a demandé aux équipes de campagne de confirmer qu’elles refusaient bien l’accueil d’une journaliste au sein d’un évènement, pourtant, ouvert au public. Ce qu’elles ont fait", explique Rue 89

    Sollicité, le parti du Rassemblement National n'a pour l'heure pas réagi.

    Lire aussi : Métropolitaines 2026 : le RN lance sa campagne et nomme ses chefs de file à Lyon

