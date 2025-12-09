L’hôtel de la Métropole de Lyon évacué après un début d’incendie ce mardi 9 décembre. (Photo transmis)

L'Hôtel de la Métropole de Lyon a été évacué ce mardi matin après un début d'incendie dans les locaux. L'ensemble du bâtiment a été évacué.

Les pompiers interviennent ce mardi 9 décembre au matin pour un début d'incendie à l'Hôtel de la Métropole de Lyon, rue du Lac, dans le 3e arrondissement.

Selon nos informations le départ de feu dans le bâtiment a nécessité l'intervention des soldats du feu peu avant 10h et l'ensemble du bâtiment a été évacué. Un feu rapidement maîtrisé par les pompiers.

Les agents devraient pouvoir regagner les locaux avant 11h.