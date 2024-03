Une grève féministe s’organise à Lyon pour la journée des droits des femmes

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes ce vendredi 8 mars, un collectif lyonnais organise une grève féministe et une manifestation au départ de la place Jean-Macé.

Publié jeudi 7 mars, à la veille de la journée internationale des droits des femmes, le dernier panorama de l’égalité femmes-hommes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes est sans appel. Dans la région, les femmes sont en moyenne plus diplômées que les hommes, 31,3 % contre 22,9 %, mais moins bien rémunérées à poste équivalent selon l’Insee. En moyenne, à poste comparable les femmes jouissent d'une rémunération annuelle inférieure de 4 %.

"Par la grève nous montrons que ce monde ne fonctionne pas sans nous" Collectif Droits des Femmes 69 Tweet

Alors que dans le Rhône ces inégalités salariales sont encore plus marquées, notamment chez les cadres, avec une rémunération annuelle net de 50 000 € pour un homme contre moins de 45 000 € chez les femmes, le Collectif Droits des Femmes 69 appelle les femmes à la grève ce vendredi. "Le 8 mars, on s’arrête tout.e.s on se met en grève. Par la grève nous montrons que ce monde ne fonctionne pas sans nous", explique-t-il dans un communiqué.

Rendez-vous à 14 heures à Jean-Macé

Soutenu par l’intersyndicale du Rhône, qui estime dans un communiqué que "malgré les effets d’annonces gouvernementales de faire de la cause des femmes la grande cause du quinquennat, les inégalités persistent dans le travail, dans les foyers et dans la société", le collectif organise une manifestation à 14 heures au départ de Jean-Macé. Lors de ce rassemblement, auquel les participants sont invités à se joindre dès 12h30 pour créer des pancartes et partager un pique-nique, plusieurs mots d’ordre animeront le cortège : "l’égalité salariale" des femmes. ; la création d’une "éducation féministe égalitaire qui lutte contre tous les stéréotypes et toutes les violences" ; "l’accès à la PMA pour toutes" ; ou encore "une réelle prise en charge des traumatismes psychologiques pour les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles".