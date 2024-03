La billetterie des Nuits de Fourvière de Lyon ouvrira le 13 mars

Toujours très attendue, la billetterie des Nuits de Fourvière, dont la programmation complète vient d’être dévoilée, ouvrira le mardi 13 mars à midi

Entre les concerts de Niles Rodgers et Chic, la venue de Air et Justice, de PJ Harvey, Patti Smith, Véronique Sanson, Parcels, LCD Soundsytem, Mc Solaar, Iam ou encore Dinos, sans oublier la star montante de la chanson française Zaho de Sagazan, fraîchement auréolée de 4 succès aux Victoires de la musique cette édition 2024 des Nuits de Fourvière apparaît plus qu’alléchante. Pour espérer voir ces grands noms d’hier et d’aujourd’hui ou assister aux nombreuses représentations de cirque, théâtre et danse qui seront proposées du 30 mai au 25 juillet il faudra toutefois être réactif lors de l’ouverture de la billetterie.

Lire aussi : Air, Justice, Niles Rodgers… le plateau alléchant des Nuits de Fourvière 2024

De 12 à 69 euros

Toujours très attendue par les habitués du festival, celle-ci se déroulera le 13 mars à midi. Comme chaque année, il y a fort à parier que le site des Nuits de Fourvière soit pris d’assaut par des milliers de mélomanes, qui repartiront pour certains bredouilles. D’avance, la direction du festival précise toutefois que "si un spectacle affiche complet", vous pouvez vous inscrire sur sa liste d’attente, "vous serez ainsi les premiers informés si des places venaient à se libérer".

Par ailleurs, une plateforme de revente des billets garantissant leur validité sera accessible sur Reelax Tickets, pour acheter ou revendre vos tickets. Cette année, les prix pour les spectacles varient de 12 à 69 euros. Parmi les représentations les plus onéreuses, on trouve notamment les concerts de Niles Rodgers, PJ Harvey, Véronique Sanson, Alain Souchon ou encore LCD Soundsystem.