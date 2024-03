En Auvergne-Rhône-Alpes, les femmes plus diplômées mais moins payées que les hommes

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les femmes sont en moyenne plus diplômées que les hommes mais moins bien rémunérées à poste équivalent selon l'Insee.

Rien de neuf à l'horizon, même les si les écarts se réduisent. L'Insee publie ce jeudi un panorama de l'égalité femmes-hommes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et rappelle que les femmes sont plus nombreuses à être diplômées de l'enseignement supérieur (31,3 % contre 22,9 % chez les hommes) mais jouissent d'une rémunération annuelle en moyenne 4 % inférieur à un homme à un poste comparable.

Une rémunération légèrement plus faible à poste comparable

Une différence qui s'élève à 16 % à temps de travail identique. Les inégalités salariales s'accroissent par ailleurs dans les CSP les plus élevées, l'écart de rémunération est ainsi plus important chez les cadres que chez les employés et les professions intermédiaires.

Salaires moyens dans le Rhône. (@Insee)

Dans le Rhône, ces inégalités salariales sont plus marquées encore, notamment chez les cadres. Le salaire net annuel moyen d'un homme s'élève ainsi à plus de 50 000 € pour un homme contre moins de 45 000 € chez les femmes.

Chez les 25-49 ans, le statut d'activités est intimement lié aux nombre d'enfants à charge, uniquement chez les femmes. Ainsi, parmi les femmes ayant trois enfants ou plus, 26,6 % occupent un emploi à temps partiel, contre 4,7 % chez les hommes.

Dans le Rhône, parmi les hommes ayant trois enfants ou plus, près de 82 % d'entre eux occupent un emploi à temps partiel, alors que 26,2 % des femmes dans la même situation sont inactives, et près de 13 % sont au chômage.