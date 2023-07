Une géante rave party à Lompnas dans l'Ain inquiète les autorités

Depuis le 7 juillet, plusieurs milliers de participants sont regroupés sur un terrain de la commune de Lompnas, dans l'Ain, pour participer à une Rave Party non déclarée. Un rassemblement qui inquiète, d'autant plus que le département est en vigilance canicule.



Depuis la soirée du 7 au 8 juillet, de nombreuses personnes sont rassemblées à Lompnas, au lieu-dit les Chanaux, Les Grandes Pleines, pour participer à une rave party, rassemblement de personnes écoutant de la musique techno. Les services de secours sont mobilisés depuis lors et ont pris en charge au moins 23 personnes. L'une d'entre elles a notamment été évacuée vers un centre hospitalier en raison d'un traumatisme à l'épaule.

Plusieurs associations de sécurité civile sur place

La chaîne des secours a été pleinement opérationnelle grâce à la mobilisation de plusieurs associations agréées de sécurité civile telles que la Protection civile, la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, ainsi que la Fédération française de sauvetage et secourisme (FFSS). Ces associations ont assuré une présence continue de 8 à 10 secouristes au poste de secours installé sur les lieux. Par ailleurs, 30 sapeurs-pompiers de l'Ain ont été déployés sur place pour garantir la sécurité sanitaire des festivaliers et prévenir tout risque d'incendie. De plus, 25 gendarmes ont été mobilisés en permanence depuis le début de l'événement pour assurer le contrôle des flux et la sécurisation du périmètre. Enfin, une association spécialisée dans la prévention des addictions a entrepris des actions de sensibilisation auprès des participants.

[1/2] Une Rave Party non déclarée est en cours dans le Bas-Bugey. La gendarmerie, les services de secours et les associations agréées de sécurité civile sont pleinement mobilisés afin de garantir la sécurité sanitaire de toutes les personnes sur site.

➡️https://t.co/wCO64zn8xv pic.twitter.com/q5Ep0J6W47 — Préfète de l'Ain (@Prefet01) July 9, 2023

L'alerte orange canicule amplifie les risques de ce regroupement

Les secours portent une attention particulière à l'alerte orange "canicule" qui touche le département de l'Ain depuis 6h00 du matin. Les fortes chaleurs ajoutent une dimension supplémentaire aux risques sanitaires et incendie déjà présents dans ce type d'événement non réglementé.

Le site utilisé pour cette Rave Party est un espace sensible classé Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Il sera demandé aux organisateurs de procéder à sa remise en état afin de limiter les dommages causés à cet environnement fragile.

La préfète de l'Ain incite à "éviter le secteur"

Face à cette situation, la préfète de l'Ain appelle à la plus grande vigilance quant au risque de départ de feu et souligne l'excellente collaboration entre les différents services mobilisés, les associations et leurs bénévoles, ainsi qu'avec la commune de Lompnas. Toutefois, elle condamne fermement l'organisation de cette Rave Party qui s'est déroulée en totale méconnaissance des règles élémentaires de sécurité et incite à "éviter le secteur".