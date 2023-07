L'intégralité des agents de la police municipale de Vénissieux entreront en grève ce jeudi 13 juillet pour réclamer des armes de catégorie B. La maire communiste de Vénissieux, Michèle Picard, refuse de céder à cette demande, ce qui intensifie les tensions avec le syndicat FO.

Un conflit s'engage entre la police municipale et la mairie de Vénissieux, alors que les agents de terrain prévoient d'entrer en grève à partir de jeudi. Le mouvement de grève est annoncé comme illimité et reconductible, dans le but de faire plier la maire communiste de Vénissieux, Michèle Picard, qui refuse d'accéder à la demande du syndicat FO (Force Ouvrière) d'équiper les policiers municipaux d'armes de catégorie B, comprenant certaines armes à feu de poing (pistolet, revolver) et d'épaule (fusil, carabine).

Cette demande d'armement n'est pas nouvelle, mais est devenue essentielle selon FO suite aux récentes émeutes survenues après la mort de Nahel. Lors de ces événements, le poste de police municipale, situé à proximité de la mairie, a été attaqué, obligeant les fonctionnaires à se barricader à l'intérieur.

L'équipement des policiers municipaux avec des armes de catégorie B représente une décision à la fois idéologiquement forte et coûteuse pour la municipalité.

Préavis de Grève à la Police Municipale de Venissieux.



100% des agents de terrain en grève !

Sécurité compromise lors des feux d'artifice de la Fête nationale

La grève qui débutera ce jeudi 13 juillet, jour des feux d'artifice pour la Fête nationale, rassemblera la totalité des agents de terrain de la police municipale de Vénissieux, qu'ils soient syndiqués ou non. Lancée par le syndicat FO, cette grève est illimitée et reconductible.

Les agents de terrain expriment leur inquiétude quant à leur sécurité après l'assaut subi par leur poste de police lors des émeutes. Ils demandent à pouvoir être équipés d'armes de catégorie B, comprenant des armes à feu de poing (pistolets, revolvers) et des armes à feu d'épaule (fusils, carabines).

Bien que la maire Michèle Picard ait rencontré le représentant syndical de FO pour discuter de cette question, la municipalité ne semble pas prête à accéder à cette demande.