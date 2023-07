Alors qu'un arrêté de la préfecture autorisait les commerçants à ouvrir ce dimanche pour pallier à la faible fréquentation des boutiques lors des émeutes, la grande majorité d'entre eux n'ont pas ouvert ce dimanche.

Nature & Découvertes, JD Sports, Pandora, Celio, Etam... La grande majorité des boutiques lyonnaises ont décidé de ne pas ouvrir leurs portes ce dimanche. Même si un "arrêté autorisant exceptionnellement l'ouverture des commerces ce 9 juillet dominical" fut publié vendredi sur le compte Twitter de la préfète du Rhône et de la région, ces établissements ont fait le choix de laisser leurs portes fermées. Malgré la période de solde, les artères urbaines se trouvent pratiquement désertes en cette journée. La météo et les 38 degrés annoncés impactent sans doute cette faible fréquentation, tout comme l'annonce tardive de cette mesure, qui a vraisemblablement perturbé la diffusion de cette information et l'organisation des boutiques pour trouver du personnel afin de s'occuper du magasin.

Une vendeuse du magasin Printemps, situé dans la Rue de la République, a tenté de trouver une explication à cette désertion. "Je pense que les gens ne sont pas au courant que nous sommes ouvert ce dimanche. Le fait que les autres boutiques soient fermées joue aussi un rôle. Aujourd'hui, c'est très calme, il n'y a pas grand monde pour un jour de week-end, malgré les soldes. Il fait chaud, cela a sûrement un impact sur la non-venue des personnes".

Le magasin Printemps, presque vide ce dimanche en plein centre-ville

"Je ne saisis pas"

Un jeune homme, venu de l'Ouest lyonnais uniquement pour faire du shopping, ne comprend pas le choix de ces nombreux magasins restés fermés : "On est en pleine période de solde, beaucoup de jeunes sont en vacances et d'autres cherchent du travail, alors pourquoi les boutiques ne sont pas ouvertes aujourd'hui ? Cela pénalise simplement les commerçants et les clients venus faire du shopping. C'est dommage, je ne saisis pas".