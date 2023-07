Ce dimanche, le Rhône, l'Ain et l'Isère sont sous vigilance canicule alors que des températures élevées sont attendues cet après-midi. Pour vous aider à vous protéger des dangers liés à cette chaleur extrême, voici quelques mesures essentielles à suivre.

Ce dimanche après-midi, les températures restent élevées, dépassant celles de la veille, atteignant environ 34 à 37°C, voire 38°C dans la vallée du Rhône. La nuit de dimanche à lundi s'annonce à nouveau étouffante, avec des températures qui ne descendent pas en dessous de 20-22°C dans les départements placés en vigilance orange à savoir le Rhône, l'Ain et l'Isère et se situent souvent autour de 20°C dans les autres départements. Une température expliquée par l'arrivée d'un flux de sud qui s'est installé sur la région, apportant de l'air chaud et sec.

Il est important de noter que ces températures sont relevées à l'abri et sur des surfaces herbeuses, et peuvent être sensiblement plus élevées en milieu urbain. Cet épisode de fortes chaleurs persistera au moins jusqu'à mardi, avant l'arrivée d'une perturbation orageuse dont les détails restent à préciser.

Quelques mesures à suivre pour ne pas souffrir de cette canicule

Buvez de l'eau plusieurs fois par jour pour maintenir une hydratation adéquate. Continuez à manger normalement pour fournir à votre corps les nutriments essentiels. Rafraîchissez votre corps régulièrement en utilisant un brumisateur, un gant de toilette mouillé ou en prenant des douches ou des bains tièdes. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, généralement entre 11 heures et 21 heures. Si vous devez sortir, protégez-vous en portant un chapeau et des vêtements légers. Essayez de passer deux à trois heures par jour dans un endroit frais ou climatisé, tout en respectant les mesures de distanciation physique et les gestes barrière. Réduisez vos activités physiques et sportives pour éviter une surchauffe de votre organisme. Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres pour maintenir la fraîcheur à l'intérieur. Aérez votre logement pendant la nuit. Si vous avez des personnes âgées, atteintes de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez régulièrement de leurs nouvelles ou rendez-leur visite dans un endroit frais. En cas de malaise ou de troubles du comportement, contactez un médecin. Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à contacter la mairie de votre localité.

En suivant ces conseils et en étant attentif aux besoins de votre corps et de ceux qui vous entourent, vous pourrez mieux vous protéger des fortes chaleurs et préserver votre santé durant cette période de canicule. Restez hydraté, recherchez la fraîcheur et prenez soin de vous et des autres.