Les commerçants de Lyon autorisés à ouvrir le dimanche 9 juillet 

Pour pallier la perturbation de l’activité des commerçants en raison des émeutes, la Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes annonce une ouverture exceptionnelle, dimanche 9 juillet, des commerces dans le département du Rhône.

Après le prolongement d'une semaine des soldes, jusqu’au 1er août, annoncé par le gouvernement, les commerçants vont aussi pouvoir ouvrir un dimanche. Malmenés depuis une semaine lors des violences urbaines successives à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre, les commerçants viennent de recevoir l’autorisation de la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes d'une "ouverture exceptionnelle le dimanche 9 juillet".

#SoutienAuxEntreprises | Compte tenu de l’impact direct des violences urbaines sur la fréquentation et l’activité des commerçants, la préfète a pris un arrêté autorisant l’ouverture exceptionnelle des #commerces le dimanche 9 juillet dans le #Rhône et la Métropole de #Lyon ⤵️ https://t.co/fKyAIeS1Jf pic.twitter.com/jtsRZIgV9c — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 6, 2023

Cette décision qui doit s’appliquer au niveau du département du Rhône et de la Métropole de Lyon, sera également effective au niveau du reste de la France. Avec ce jour supplémentaire d’ouverture, la préfète Fabienne Buccio espère rapporter aux commerçants et compenser "l’impact direct des violences urbaines sur [leur] fréquentation et [leur] activité.

