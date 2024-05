Une conférence en partenariat avec les Hospices Civils de Lyon au sujet de l’endométriose

Alors que l’endométriose touche en France environ 10% des femmes en âge de procréer, une web-conférence, en partenariat avec les Hospices Civils de Lyon, est organisée lundi 13 mai de 19h30 à 21h30.

C'est un fléau qui touche 1 femme sur 10 en France. L'endométriose est une pathologie chronique pouvant causer des douleurs pelviennes, des douleurs lors des rapports sexuels ou en allant aux toilettes, engendrer la présence de sang dans les urines et rendre infertile. Elle se caractérise notamment par des lésions semblables à celles présentes sur la muqueuse utérine, mais en dehors de l'utérus.

Endométriose et activité professionnelle

Afin de mieux accompagner les employeurs et les salariées, Agemetra organise lundi 13 mai de 19h30 à 21h30 une webconférence sur le thème « endométriose et pathologies gynécologiques invalidantes au travail, comment faciliter et maintenir l’activité professionnelle ? », en partenariat avec EndAURA, EndoFrance, Endomind et les Hospices Civils de Lyon.

Pour suivre cette webconférence, connectez-vous sur la chaîne YouTube d’Agemetra et aller sur « direct ».

Pour vous inscrire ou recevoir le lien vers le replay : cliquez ici

