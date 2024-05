La lyonnaise Katia Cortey en route pour la finale de l’Oscar des jeunes fleuristes

L'Oscar des jeunes fleuristes réunit pour une compétitions de jeunes talents fleuristes de toute la France. Parmi les candidats, Katia Cortey, jeune bouquetière lyonnaise.

Elle fait partie des meilleurs fleuristes de Lyon. Katia Cortey, bouquetière à Amarylice, située en presqu’île lyonnaise, est sélectionnée pour participer à la finale de l’Oscar des jeunes fleuristes. Cet événement se déroulera en Vendée les 18 et 19 mai prochains. Pour cette édition les talents s'affronteront sur un thème distillé dans les 4 épreuves proposées : « Balade autour des jardins du monde »

Dénicher le meilleur jeune fleuriste de France

Cette compétition annuelle a pour but de décerner le titre de « Meilleur Jeune Fleuriste de France ». Elle rassemble des fleuristes de 18 à 30 ans venus de toute la France, adhérents à la Fédération Française des Artisans Fleuristes (FFAF) ou salariés d'une entreprise adhérente. Les candidats s'affrontent au cours de plusieurs épreuves réparties sur deux jours d'évènement. Ils doivent faire preuve de créativité et de technicité mais également d’ingéniosité et d’endurance pour convaincre le jury.

