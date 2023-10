Une charcuterie lyonnaise bat le record du monde de la plus longue andouillette

La charcuterie lyonnaise Bobosse a battu le record du monde de la plus longue andouillette.

Une andouillette de 16,8 mètres a été réalisée par la charcuterie lyonnaise Bobosse dans son siège historique de Saint-Jean-d'Ardières dans le Rhône. La réalisation de cette gigantesque andouillette beaujolaise a nécessité des mois de préparation et de recherche. "Les bouchers-charcutiers Bobosse ont minutieusement sélectionné les meilleurs ingrédients en utilisant des recettes transmises de génération en génération. Les viandes utilisées, la panse de veau et la panse de porc, ont été marinées pendant 48 heures et la cuisson de l’Andouillette a duré une heure", explique Bobosse dans un communiqué.

L'andouillette sera dégustée samedi au caveau des compagnons du Beaujolais Lacenas lors d'un évènement culinaire. "Chez Bobosse, l'excellence est notre tradition. Nous sommes ravis de marquer l'histoire de la charcuterie en produisant la plus longue andouillette du monde tout en ne se prenant pas trop au sérieux, comme l’était le fondateur de notre maison. C'est le fruit de notre engagement continu envers la qualité, le savoir-faire artisanal et le respect des traditions culinaires françaises", explique Pierre Couturier, président de la charcuterie.

