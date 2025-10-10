Actualité
Un Lyonnais intercepté avec près de 700 kg de résine de cannabis dans son camion

  • par Loane Carpano

    • Mardi 7 octobre, près de 700 kg de résine de cannabis ont été découvert dans le camion d'un routard lyonnais.

    Bonne pioche pour les douaniers. Mardi 7 octobre au matin, un routard Lyonnais de 26 ans a été contrôlé au péage de Reventin-Vaugris sur l’autoroute A7. Intrigué par la forte odeur de cannabis émanant de son camion une fois la porte ouverte, les douaniers ont décidé de fouiller le véhicule. Quelle surprise alors pour ces derniers de tomber nez-à-nez avec de gros sacs de sport disposés dans la partie couchette du camion.

    Lourds de 699 kg au total selon le Progrès, l'ensemble des sacs était rempli de résine de cannabis. En provenance d'Espagne, le butin était destiné à être livré en région lyonnaise.

    A l'issue de sa rétention douanière, le jeune homme a été remis entre les mains des enquêteurs lyonnais de l'office anti-stupéfiants.

