Alors que le mois d’août s’annonce très compliqué, le secteur de l’hôtellerie lyonnaise espère profiter de la Coupe du monde de rugby (8 septembre-28 octobre) pour "gommer les déficits engendrés durant l’été".

Les fortes chaleurs enregistrées à Lyon depuis quelques jours commencent à peser sur le tourisme à en croire certains professionnels de l'hôtellerie, auxquels la canicule donne quelques sueurs froides. "La canicule encourage les vacanciers à aller vers des régions moins chaudes en France", affirme ainsi Thierry Fontaine, président général de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) du Rhône.

-20 % par rapport à 2022 au mois d'août

Pour l’ensemble des établissements affiliés au 1er syndicat patronal du secteur CHRD (cafés-hôtels-restaurants-discothèques), environ 700 établissements et 7 500 salariés dans le Rhône, la chute est vertigineuse. "On enregistre -20% par rapport à l’année dernière", déplore tristement Thierry Fontaine, lui-même propriétaire de plusieurs restaurants et discothèques à Lyon. Pour essayer de compenser les pertes, les hôtels ont en ligne de mire la Coupe du monde de rugby, lors de laquelle Lyon accueillera des rencontres du 24 septembre au 6 octobre. Il reste d'ailleurs des places pour les différentes rencontres à Lyon pour la compétition.

"J’espère que les hôteliers vont rester raisonnables et ne pas chercher à combler les mois difficiles" Thierry Fontaine, président de l'UMIH du Rhône

L’attente est forte, "les établissements de l’hôtellerie sont impatients par rapport à cette Coupe du monde, explique Thierry Fontaine, même si cela ne va pas gommer le gros déficit du mois d’août". Alors que cinq matchs sont prévus au Groupama Stadium de l'Olympique lyonnais à Décines, et que quatre seront disputés à Saint-Étienne, les professionnels lyonnais espèrent drainer la clientèle stéphanoise. "Nous avons cette chance de récupérer une partie des supporters des matchs de la ville voisine", confie ainsi le responsable de l’UMIH.

Les prix s'envolent en fonction des matchs

Une forte affluence qui fait déjà monter les prix dans la capitale des Gaules, alors que Thierry Fontaine nous confiait "j’espère que les hôteliers vont rester raisonnables et ne pas chercher à combler les mois difficiles". Situé dans le 2e arrondissement de Lyon, l’hôtel Chromatics n’est pas encore complet en ce milieu du mois d'août. "Il reste encore des chambres, on attend des réservations d’ici la fin du mois", confie-t-on du côté de cet hôtel 3 étoiles. Ici, l'augmentation des prix pour la Coupe du monde est très nette. Alors qu'au 16 août le prix d'une chambre est de 64 euros, en septembre et octobre il est presque multiplié par cinq, le prix d'une nuit atteignant 300 euros.

Même constat dans le 3e arrondissement à l’hôtel Maison Lacassagne. La tarification sera plus élevée et varie même en fonction du prestige des matchs. Pour le match du 6 octobre, opposant la France à Italie, "le prix sera de 400 euros pour une chambre double", expliquent les services de l’hôtel. Sur toute la période, cela représente une augmentation de 60 % par rapport à des prix habituels.

Pour l'heure, "78% des réservations" auraient été effectuées par des clients Français précise Thierry Fontaine, qui espère voir le nombre de réservations de touristes progresser à l'approche de la compétition. "Les chiffres devraient augmenter dans les prochaines semaines", confie le président de l'UMIH, alors de grandes nations du rugby comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont attendues à Lyon.

