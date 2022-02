Lyon : Guillaume Decitre revend sa plateforme de livres numériques Vivlio

Après la vente des libraires Decitre en 2019, Guillaume Decitre cède une autre de ses entreprises, Vivlio, à Sodival.

Créée en 2011, Vivlio est une société lyonnaise qui veut apporter une alternative française sur le marché des e-books et des liseuses. Elle était propriété de Guillaume Decitre, à 50 %. L'entrepreneur, issu de la famille qui a fondé la chaîne des librairies Decitre, a récemment décidé de revendre ses parts à la société Sodival, aussi propriétaire de Cultura. Vivlio comptabilise plus de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, et 1 millions d'utilisateurs.

Il y a trois ans, en 2019, Guillaume Decitre revendait déjà ses parts dans les libraires Decitre au groupe Furet du Nord. Arrivé en 2007 à la tête de l'entreprise, il était le principal moteur de la modernisation des magasins. Et de la création de Vivlio dont David Dupré est dorénavant le président exécutif. Guillaume Decitre a confié à Tribune de Lyon se concentrer sur la Fondation Decitre.

