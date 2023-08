Le Crif demande à Grégory Doucet d’interdire un spectacle de Dieudonné à Lyon

Annoncé en spectacle à Lyon samedi 19 août, le polémiste Dieudonné pourra-t-il se produire ? Le Crif a demandé au maire de Lyon d’interdire la représentation dont le lieu est tenu secret.

Interdit de spectacle à Toulouse ce jeudi 17 août par le maire Les Républicains Jean-Luc Moudenc, Dieudonné est désormais attendu à Lyon samedi 19 août à 20 heures pour présenter Dieudonné sous bracelet : un spectacle hors du commun. Condamné par la justice pour incitation à la haine raciale, le polémiste annonce deux performances, le 19 août donc et le 20 octobre, sans préciser le lieu de son spectacle, qui ne sera communiqué qu’aux détenteurs de billets "quelques heures avant la représentation".

Dans un communiqué publié mardi 15 août, le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) d’Auvergne-Rhône-Alpes "exprime sa vive préoccupation" alors que "malgré son affirmation de se présenter comme un "politico-humoriste", ses discours sont souvent empreints de haine et de radicalisme". Et d’ajouter "que la liberté d'expression ne peut servir de prétexte pour justifier des discours haineux et irrespectueux envers toute une partie de la population. Dieudonné s'est érigé en prêcheur de haine multirécidiviste, ce qui constitue une menace pour la cohésion sociale et la tolérance".

La Ville en lien avec la préfecture sur le sujet

Les instances du Crif demandent donc au maire de Lyon Grégory Doucet, pour "préserver la démocratie et les valeurs de respect et de vivre-ensemble", de prendre un arrêté "interdisant la tenue des spectacles de Dieudonné sur le territoire de la ville". Une demande similaire a été formulée au maire de Grenoble, où est également attendu Dieudonné. Du côté de l’Hôtel de Ville on confirme avoir bien pris connaissance de la requête et être en lien avec les services de la préfecture sur le sujet, mais pour l’heure aucune décision n’aurait été prise, le fait que lieu soit tenu secret rendant la situation plus complexe.

D’ailleurs, rien ne dit que le polémiste se produira bien à Lyon. En 2019 et 2020, Dieudonné avait ainsi joué ses spectacles sur des terrains privés à Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon et Décines, sur des terres appartenant à l'agriculteur Philippe Layat, rendu célèbre par son opposition au Grand Stade de l’OL.