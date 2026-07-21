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L'isolement fait partie des préoccupations des seniors, selon la parole donnée aux "vieux électeurs" par l'association des Petits Frères des Pauvres. © AFP / Archives, Damien Meyer
l’isolement fait partie des préoccupations des seniors. © AFP / Archives, Damien Meyer

Lyon : suivie par trois individus, une octogénaire victime d’une tentative de vol devant son appartement

  • par LR
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    • Une femme de 84 ans a été victime d’une tentative de vol le 18 juin dernier, alors qu’elle rentrait chez elle, dans sa résidence du 8e arrondissement de Lyon.

    Il était environ 10 heures, le 18 juin, lorsque Janine rentre chez elle, dans sa résidence située rue du professeur Beauvisage, dans le 8e arrondissement de Lyon. Au moment des faits, l’octogénaire est montée dans l’ascenseur, suivie d’une femme, d’un adolescent et d’une jeune fille, avant que les choses ne dérapent lorsqu’elle est arrivée au troisième étage, rapportent nos confrères du Progrès,

    Janine est sortie de l’ascenseur pour rejoindre la porte de son appartement et a remarqué que les trois individus la suivaient. Méfiante, elle a préféré ne pas ouvrir la porte de son logement et leur a demandé ce qu’ils attendaient. Ces derniers lui ont confié attendre un ami. La jeune fille s’est alors approchée de l’octogénaire pour lui faire un bisou, tandis que la femme en a profité pour tenter de dérober le collier de la victime. S’apercevant de la manigance, Janine a crié et menacé d’appeler la police. Un voisin, alerté par les cris, est alors sorti de chez lui mettant les trois suspects en fuite. Une plainte a finalement été déposée pour tentative de vol aggravée par deux circonstances. L’enquête est en cours.

    Contactée par nos confrères, la régie GrandLyon Habitat souligne que l’ensemble des équipements de sécurité étaient fonctionnels le jour des faits, et confirme qu’un "programme de remplacement des portes palières est déjà prévu à partir du mois de septembre afin de poursuivre l’amélioration du patrimoine."

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