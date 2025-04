L'entreprise installée dans les Yvelines, Egis, a été retenue pour mener à bien le projet du Tramway express de l'ouest lyonnais (TEOL), d'ici à 2032.

Le projet du Tramway express de l'ouest lyonnais (TEOL) avance pas à pas. Ce nouvel axe du réseau lyonnais doit voir le jour d'ici à 2032 et relier le quartier d'Alaï à Tassin-la-Demi-Lune à Perrache à Lyon en une vingtaine de minutes.

Après la validation du marché de maîtrise d'oeuvre générale de l'opération de création de la ligne par le conseil d'administration de Sytral mobilités jeudi 13 février, la société Egis a annoncé mardi 1er avril avoir été choisie pour gérer cette maîtrise d'œuvre générale du projet.

"L’ensemble des phases d’études et de travaux"

L'entreprise, dont le siège social se situe à Guyancourt (Yvelines), devra assurer "l’ensemble des phases d’études et de travaux depuis l’avant-projet jusqu’à la mise en service", ainsi que des missions complémentaires. Le périmètre de chantier couvre ainsi l'ensemble des infrastructures (hors pont sur la Saône), l'intégralité des équipements et systèmes, et les modifications et adaptations de la ligne T2.

Le projet TEOL

Estimé à 800 millions d'euros, le tramway express de l'ouest lyonnais reliera le secteur d'Alaï à Tassin-la-Demi-Lune à Confluences en moins de 15 minutes. Il passera par Sainte-Foy-lès-Lyon (arrêt que ne prévoyait pas le métro E que la maire de la commune regrette pourtant) et le Point du Jour. S'il a été favorisé au métro, c'est notamment en raison de la faible densité de l'ouest lyonnais, et de sa topographie qui ne favorise pas son développement à long terme. "Le projet TEOL nous coûte le double d'un projet de tramway classique à cause des collines", a rappelé Bruno Bernard. Le TEOL devrait accueillir un peu plus de 50 000 passagers par jour à horizon 2032, avec un tramway toutes les cinq minutes en heure de pointe.

