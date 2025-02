La maire écologiste du 5e arrondissement de Lyon défend le projet TEOL et la vision d'une densification modérée qu'il entraînera. Elle estime que le métro E "s'accompagnerait d'un changement très important de l'environnement urbain" que les habitants n'accepteraient pas.

C'est un projet qui déchaîne les passions et n'a pas fini de faire parler. Privilégié par l'exécutif écologiste au métro E, le Tramway express de l'ouest lyonnais (TEOL) doit voir le jour d'ici 2032. Il permettra de relier le quartier d'Alaï à Tassin-la-Demi-Lune à Perrache à Lyon en une vingtaine de minutes. Jeudi 13 février, une nouvelle étape a été franchie dans la mise en oeuvre du projet après que le conseil d'administration de Sytral mobilités a approuvé la signature du marché de maîtrise d'oeuvre générale de l'opération de création de la ligne.

Rééquilibrage et densification, ou développement modéré pour l'ouest ?

Dans le même temps, le maire LR de Tassin-la-Demi-Lune, Pascal Charmot s'oppose au projet, réclamant à la place un métro. Son conseil municipal a ainsi voté le 13 février contre la déclaration d'utilité publique du projet estimant notamment que les travaux "entraîneraient la destruction d’espaces naturels protégés, incluant des Espaces Boisés Classés (EBC) et des Espaces Végétalisés à Valoriser (EVV), au détriment de la biodiversité locale".

Quelques semaines plus tôt, c'est au conseil municipal de Lyon que le TEOL s'est invité, faisant l'objet d'un vif mais constructif échange d'idées entre les écologistes et la conseillère municipale d'opposition, Fouziya Bouzerda. L'ex-présidente du Sytral déployait sa vision d'un rééquilibrage du territoire entre l'est et l'ouest, porté par le métro E et son pouvoir d"'agrafe", s'accompagnant d'une densification. Là où les écologistes assumaient voir l'avenir de la Métropole de Lyon à l'Est, tout en souhaitant préserver l'Ouest, territoire plus contraint et moins urbanisé. La maire écologiste du 5e arrondissement, Nadine Georgel défend cette vision auprès de Lyon Capitale.

Lyon Capitale : Estimez-vous que le projet TEOL répond aux besoins du territoire qu'il va desservir ?

Nadine Georgel : Tout à fait. La densité moyenne de la Ville de Lyon est de 11 000 habitants par km2, la densité du 5e arrondissement se situe autour de 7 000, en sachant que le Vieux-Lyon est évidemment plus dense que la partie mitoyenne de Tassin. À Tassin, ils sont entre 3 et 4 000 habitants par km2. Dans le monde, il n'y a pas de métro qui dessert une zone aussi peu dense. Si on s'amusait à faire cela, on construirait une infrastructure structurellement déficitaire. Pour éviter ce phénomène, il faudrait forcément amener une densification massive.

LC : À terme, l'objectif du métro aurait également été de rééquilibrer la métropole entre l'est et l'ouest. Vous dites aujourd'hui que les habitants du 5e y seraient opposés ?

Il faut poser les termes du débat clairement, comme l'ont fait Fouziya Bouzerda en conseil municipal, ou Cyrille Isaac-Sibille (député Modem du Rhône, Ndlr) dans sa contribution au projet. Eux proposent un métro, et assument une densification massive. Lorsqu'il parle du métro E, Cyrille Isaac-Sibille évoque bien "une densification urbaine" en contrepartie.

"Le maire de Tassin dit aux gens : 'rien ne va changer mais par contre vous aurez un métro à cinq minutes de chez vous'"

Quand on discute avec les habitants, ils sont extrêmement attachés à leur cadre de vie. Le moindre projet de construction de logement collectif, même petit, entraîne à minima de la contestation et très souvent des recours au tribunal. Nous avons un certain nombre de projets de construction qui vont au tribunal administratif parce que les gens n'acceptent pas, alors que l'on est sur une densification très faible.

LC : Actuellement, des projets sont au tribunal administratif ?

Nous avons par exemple un projet qui inclut une maison de la Métropole sur le secteur de Soeur Janin, c'est devant le tribunal administratif. C'est toujours avec le même argument : "C'est pas qu'on est contre la densification mais on veut protéger la biodiversité". On a d'autres recours sur des tout petits projets avec deux étages, six logements, c'est également au tribunal.

LC : Selon vous, si les habitants aujourd'hui se disent davantage favorables à un métro, notamment à Tassin, c'est parce que le maire ne dit pas clairement ce qu'impliquerait ce projet ?

J'ai beaucoup de respect pour la position de Fouziya Bouzerda ou de Cyrille Isaac-Sibille parce qu'au moins ils sont clairs : ils veulent une infrastructure lourde avec une densification massive. Le maire de Tassin n'est pas clair du tout. Il dit qu'il est contre TEOL parce que ça va avoir un impact négatif sur la biodiversité. Mais si on fait un métro avec une densification massive, il n'y aura pas d'impact sur la biodiversité ? Il n'explique pas à ses habitants qu'un métro s'accompagnerait d'un changement très important de l'environnement urbain. On voit bien dans la déclaration du maire l'ambiguïté dans laquelle il se place : il dit aux gens rien ne va changer mais par contre vous aurez un métro à cinq minutes de chez vous.

"TEOL correspond à l'identité de ce territoire"

LC : Cela peut être difficile pour les habitants d'accepter que l'on ne peut pas leur offrir une infrastructure la plus efficace parce qu'ils n'en justifient la construction...

On ne peut pas partir du principe que TEOL ne sera pas une infrastructure efficace. Je suis absolument convaincue que lorsqu'il sera en circulation, les gens ne verront pas la différence avec un métro. C'est un tramway express. Lorsqu'on est à Ménival, en trois stations, on est à Confluence. Je peux vous dire que par rapport à ce que l'on vit au quotidien, moi ça me fait rêver.

Cette solution correspond à l'identité de ce territoire. Je pense qu'il y a un fort consensus des habitants là-dessus. Nous avons déjà pas mal densifié au Point du Jour, il y a eu la livraison de 800 logements, et on s'aperçoit que ça n'est déjà pas simple pour les habitants. On entend souvent dire qu'il y a trop de constructions. Alors que nous sommes là sur une toute petite densification.

LC : Mais TEOL amènera également de la densification...

Oui, mais on est sur du travail de dentelle, sur de toutes petites zones. On n'est pas en train de prendre un feutre et de dire là, un kilomètre autour de la station ça passe en grand collectif. Et si on faisait ça, les gens ne l'accepteraient pas. La densification se fera autour des stations. On y réfléchit, mais rien n'est acté et on regarde à quel endroit ça a du sens avec l'urbanisme existant, sans brusquer la dynamique sociale.

