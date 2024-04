Le tracé du Tramway express de l'Ouest lyonnais qui reliera à horizon 2032 Lyon à Tassin-la-Demi-Lune a été dévoilé ce lundi.

Le Tramway express de l'Ouest lyonnais sera finalement bien un grand prolongement de la ligne T2 du réseau TCL. Le président de la Métropole de lyon et de Sytral mobilités, Bruno Bernard et son vice-président en charge des déplacements, Jean-Charles Kohlhaas ont présenté ce lundi le tracé final retenu pour ce projet qui doit accueillir environ 50 000 passagers par jour à horizon 2032.

Une ligne directe, de Saint-Priest à Alaï

Au terme d'une consultation de trois mois ayant notamment permis de recueillir un millier de contributions écrites, il a finalement été décidé de faire du TEOL un prolongement de la ligne de tramway T2, de Saint-Priest à Alaï à Tassin-la-Demi-Lune, sans terminus à Jean-Macé. Une solution rendue possible par l'arrivée de 35 nouvelles rames de 43 mètres sur la ligne T2 d'ici 2025 ainsi que la réalisation de travaux d'extension des stations. Si le Sytral ne favorisait pas cette option en raison notamment de contraintes techniques accrues lorsqu'une ligne s'allonge, elle a finalement été retenue face aux inquiétudes des usagers qui ne souhaitaient pas avoir à effectuer une correspondance entre le TEOL et le T2 à Jean-Macé.

Le tracé retenu pour le Tramway express de l'Ouest lyonnais. (@Sytral Mobilités)

Un passage par Montrochet plutôt que Suchet à Confluence

A Confluence, c'est le passage par la rue Montrochet, "consensuel", indique Bruno Bernard, qui a été retenu. Il permet selon le président du Sytral "une meilleure desserte de Confluence, du centre commercial et la création d'une passerelle mode actif à un endroit avec un plus fort intérêt, notamment pour les habitants de la Mulatière", explique-t-il. Cette insertion facilitera par ailleurs la mise en place du projet de réaménagement du quai Jean-Jacques Rousseau/Etroits sur lequel une Voie lyonnaise devrait voir le jour en cas de second mandat de l'exécutif écologiste.

En chiffres

Alaï - Confluence en 14 minutes

Alaï - Perrache en 20 minutes

Alaï - Jean-Macé en 25 minutes

Entre 50 000 et 55 000 voyages par jours entre Alaï et Jean-Macé

Un tramway toutes les cinq minutes en heure de pointe

Un projet à 800 millions d'euros

À Tassin, Libération desservi sans impact sur la circulation automobile

C'était le point de friction du projet, notamment avec le maire LR de la commune, Pascal Charmot qui craignait un important impact du projet sur la circulation automobile et souhaitait voir les stations de sa communes enterrées. Finalement, Libération sera bien desservi, entre Ménival et Alaï sans qu'aucune voie automobile ne soit supprimée s'est félicité Bruno Bernard. Cette solution nécessitera néanmoins d'effectuer une quinzaine d'expropriations d'habitation et quelques fonciers d'exploitation commerciale. Une vingtaine de place de stationnement devront également être supprimées.

Insertion tramway à Libération à Tassin.

Un pôle multimodale sera créé à Alaï ainsi qu'un parking relais voitures et vélos dont les contours doivent encore être définis. Les bus seront restructurés pour faciliter l'accès au TEOL et l'accès à la station sera retravaillé pour favoriser les modes actifs.

À Sainte-Foy-Lès-Lyon, la station Charcot-Provinces retenue

Concernant le passage à Sainte-Foy-Lès-Lyon, le TEOL desservira finalement une station à Charcot-Provinces, plutôt qu'à Saint-Luc, comme l'envisageait initialement le Sytral. C'est notamment l'importante densité de population au niveau de Provinces qui a motivé cette décision. "Je pensais qu'il était bon de desservir l'hôpital Saint-Luc, je me suis rendu compte avec cette consultation qu'il était encore mieux de desservir le Charcot-Provinces", confie Jean-Charles Kohlhaas. Privilégiée par la maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon, cette station permet par ailleurs d'optimiser la longueur du tunnel donc son coût.