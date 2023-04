Une agence de notation financière confirme la bonne note du Sytral

L'agence de notation financières Moody's salue la bonne gestion financière de Sytral Mobilités, autorité organisatrice des transports en commun de la région lyonnaise.

L'agence de notation financière Moody's a confirmé la note "Aa2" accordée à Sytral Mobilités, note la plus élevée pour une collectivité française. L'autorité organisatrice des transports en communs est saluée pour la "la qualité de sa gestion et ses recettes dynamiques, malgré un contexte de crise économique et énergétique majeure", se félicite-t-elle dans un communiqué.

Une dette en hausse, "supportable"

L'agence de notation relève une capacité à maintenir une performance opérationnelle très solide et résiliente, permettant de répondre aux ambitions du plan de mandat 2021-2026. Elle salue de bonnes pratiques de gouvernance et une gestion prudente, un modèle de financement "bénéficiant de sources diversifiées de recettes de fonctionnement", une dette en hausse mais "considérée comme supportable".

"Ces résultats démontrent que SYTRAL Mobilités, deuxième autorité organisatrice des mobilités de France, parvient à développer un plan d’investissement ambitieux tout en préservant la santé financière de la collectivité, pour répondre aux besoins de mobilités des habitantes et habitants du territoire", se félicite Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.

L'agence de notation a, pour la première fois, intégré un score environnemental dans son évaluation. La Sytral bénéficie de la mention "neutre-à faible" venant "saluer la politique ambitieuse de SYTRAL Mobilités pour lutter contre le réchauffement climatique", juge Bruno Bernard.