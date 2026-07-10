Entre le deuxième week-end des vacances scolaires et le pont du 14-Juillet, Bison Futé prévoit une circulation particulièrement difficile en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les automobilistes devront s'armer de patience. À l'occasion du week-end prolongé du 14-Juillet, Bison Futé hisse le drapeau rouge vendredi et samedi dans le sens des départs au niveau national. La région Auvergne-Rhône-Alpes figure parmi les secteurs les plus exposés aux difficultés de circulation et une grande partie de la région est même classée noire dans le sens des départs vendredi et samedi.

Dès ce vendredi 10 juillet, les premiers ralentissements sont attendus autour de Lyon. Bison Futé recommande d'éviter l'A46 et la RN346, sur le contournement Est de Lyon, entre 13 h et 18 h, mais aussi l'A7 entre Lyon et Orange de 15 h à 23 h.

La journée de samedi s'annonce tout aussi compliquée avec un trafic très dense sur l'A7 entre Lyon et Orange de 12 h à 16 h, ainsi que sur l'A43 entre Lyon et Chambéry de midi à 14 h. Les accès au tunnel du Mont-Blanc seront également fortement perturbés.

Dimanche, la circulation restera soutenue en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur l'A7 entre 11 h et 18 h et sur le contournement Est de Lyon en milieu de journée. Enfin, mardi 14 juillet, les principaux ralentissements concerneront surtout les retours vers l'Île-de-France. La journée du 14 juillet est classée verte en Auvergne-Rhône-Alpes que ce soit dans le sens des départs que des retours.

Bison Futé appelle également les automobilistes à la prudence en raison de la canicule : il est conseillé d'éviter de rouler entre 12 h et 16 h, de s'hydrater régulièrement et de ne jamais laisser une personne seule dans un véhicule stationné.