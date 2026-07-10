Face à la canicule, Etienne Guyot et Grégory Doucet veulent "apporter des réponses" aux personnes vulnérables

Grégory Doucet et Etienne Guyot se sont rendus au gymnase Enghien, à la rencontre des personnes vulnérables et des bénévoles de la Croix-Rouge @RB

Face à la canicule, l’État et la Ville de Lyon renforcent l’accueil des personnes vulnérables. De nouvelles places d’hébergement d’urgence ont été ouvertes, mais les premiers centres affichent déjà complet.

À chaleurs exceptionnelles, décisions exceptionnelles. En raison de ces périodes de canicule, la préfecture du Rhône a décidé d’ouvrir des centres dédiés aux personnes vulnérables, mis à disposition par la Ville de Lyon. C’est le cas de l'établissement Tétris, et des gymnases Mazenod (3e arr.) et Enghien (2e arr.), qui peuvent accueillir 150 personnes en cumulé.

C’est dans ce dernier que se sont rendus le préfet du Rhône, Etienne Guyot, et le maire de Lyon, Grégory Doucet, ce jeudi 9 juillet. Les deux hommes ont longuement échangé avec les bénévoles de la Croix-Rouge, mobilisés au sein de ce gymnase municipal situé rue de Condé. "L'objectif c'est d'apporter des réponses aux personnes qui en ont besoin. Nous avons ouvert 50 places supplémentaires aujourd'hui. Nous devons continuer d'agir, d'ouvrir d'autres sites dès demain", a affirmé Etienne Guyot. Des mots, et une action, puisqu'il a annoncé la création de 20 places supplémentaires à l'hôtel dès ce jeudi soir.

De son côté, Grégory Doucet a loué "une solidarité forte au sein du territoire". "Dès le premier épisode, nous avons lancé des opérations pour aller vers les personnes vulnérables. S'il faut augmenter nos capacités pour pouvoir plus accueillir, nous saurons mobiliser d'autres équipements", a assuré l'édile. Un partenariat entre l'Etat et la municipalité qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin de cette période de canicule.

Cette salle du gymnase permet de stocker les denrées de première nécessité @RB

Des centres victimes de leurs succès

Dans ce centre, seules les familles et femmes isolées sont accueillies dès 16 heures, sur redirection du 115. "Nous sommes une dizaine de bénévoles mobilisés la journée, comme le soir", explique Ambre, de la Croix-Rouge. Pour apporter un accompagnement important, l'association stocke du matériel de première nécessité. Vêtements, soin, nourriture, lits et même jouets pour les enfants..., ces personnes peuvent bénéficier de ce confort jusqu'à deux nuits consécutives. De quoi satisfaire Mélina, qui vient d'arriver au sein du gymnase. "Nous avons reçu un accueil chaleureux, on trouve beaucoup de réconfort et surtout de la fraîcheur", confie la jeune femme qui vit à la rue depuis le début de l'année.

Ce gymnase peut accueillir jusqu'à 50 personnes @RB

Les services de l'Etat et la Ville de Lyon sont sur le pied de guerre pour mobiliser le plus d'équipements à destination de ces personnes vulnérables. "Plus il y a de l'offre, plus la demande augmente. Nous devons apporter une réponse la plus adaptée possible", a enfin expliqué Etienne Guyot. Et pour cause, comme les autres centres, le gymnase Enghien était déjà complet pour la nuit de jeudi à vendredi.

Lire aussi : Canicule : onze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange



