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Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Après le spectaculaire incendie près de Corbas, Mions annule son feu d'artifice du 13-Juillet

  • par LR

    • Au lendemain du violent incendie qui a parcouru près de 50 hectares entre Mions et Corbas, la Ville de Mions dresse le bilan de la mobilisation.

    Après le spectaculaire feu de chaume qui s'est déclaré mercredi près de l'aérodrome de Corbas, la Ville de Mions salue la mobilisation des secours et de ses services municipaux. Attisé par un vent changeant, l'incendie a parcouru près de 50 hectares, entraînant notamment la fermeture temporaire de l'A46 dans les deux sens. Aucun blessé n'est à déplorer.

    Le maire Mickaël Paccaud a déclenché le Plan communal de sauvegarde dès 14 heures. Une dizaine de policiers municipaux, neuf agents des services techniques et plusieurs agriculteurs sont venus prêter main-forte aux quelque 50 sapeurs-pompiers engagés sur le terrain. Une salle municipale avait également été préparée pour accueillir d'éventuels automobilistes bloqués.

    Dans ce contexte de fortes chaleurs et de sécheresse, la commune a annoncé l'annulation du feu d'artifice du 13 juillet, tandis que le bal est maintenu. "Le risque n'est plus théorique : il est désormais une réalité sur notre territoire", souligne le maire, qui appelle les habitants à la plus grande vigilance face au risque d'incendie.

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