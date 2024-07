Un village viking dans l'Ain ?

Le Château de Trévoux ouvre ses portes aux Fantastiques de Trévoux, trois jours de festivités pour découvrir l'imaginaire viking.

Les Vikings envahissent le Château de Trévoux du 19 au 21 juillet 2024. L'association Les Rives du Temps propose leur célébration annuelle autour des Vikings dans un lieu extraordinaire pour trois soirées inoubliables.

Une soirée pour remonter le temps

L'association, fondée en 2008 et spécialisée dans la création de spectacles vivants, organise leur évènement estival annuel à Trévoux. Cette année, le spectacle "Son et Lumière" sur la guerrière viking Hilde sera présenté aux visiteurs et aux amateurs des soldats venus du Nord. Des spectacles équestres auront lieu, ainsi que des shows pyrotechniques à la tombée de la nuit. Des soirées qui s'annoncent éclatantes, c'est certain !

Le lieu

Construit en deux étapes au cours du 14ème siècle, puis abandonné en 1563 à la suite d’une attaque sans avoir été modifié depuis sa construction, le château-fort de Trévoux est un témoin exceptionnel des puissants châteaux-forts de pierre du Moyen-âge.

Plus d'infos sur le château-fort de Trévoux

Dès 17h, le public pourra accéder au château extraordinaire. Chacun pourra découvrir des habits traditionnels, un marché artisanal, des animations dédiées aux enfants, des stands de maquillage, des jouets en bois, une taverne animée par des figurants. Pour les plus aguerris, des combats ancestraux sont organisés.

Enfin, un espace restauration proposera des cuisses de bœuf à la broche, des mets végétariens et plein d'autres délices.

Vous êtes convaincu ? Réservez dès maintenant !

