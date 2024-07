Jusqu’au 3 novembre, le musée des Confluences et Les Bateaux Lyonnais proposent de venir découvrir en bateau le musée et son architecture, ainsi que les expositions permanentes et temporaires.

Jusqu'au 3 novembre, Lyonnais et Lyonnaises sont invités à (re)découvrir les abords du musée des Confluences, son architecture et ses expositions permanentes et temporaires. Le musée des Confluences et Les Bateaux

Lyonnais proposent d'embarquer depuis le quai des Célestins jusqu’à la confluence du Rhône et de la Saône, découvrant ainsi le paysage urbain et patrimonial des bords de Saône, puis le cadre géographique exceptionnel de la Confluence et l’architecture du musée.

Un accès prioritaire au musée

En accostant dans le jardin, au pied du musée, les visiteurs bénéficient

d’un billet d’entrée valable à la journée, pour les expositions permanentes et temporaires. Il est également possible d’acheter le seul trajet retour le jour-même, à bord du bateau, sur présentation du ticket du musée et dans la limite

des places disponibles.

Horaires : Jusqu’au 3 novembre. Tous les dimanches (hors vacances scolaires),

les samedis et dimanches (période de vacances scolaires).

Aller : 2 quai des Célestins - 10h – 11h20 – 14h – 15h20

Retour : jardin du musée - 10h40 – 12h30 – 14h40 – 16h

Tarifs : Trajet aller-retour + billet d’entrée : plein tarif 17 €, tarif réduit 9 €

(enfants de 3 à 18 ans, étudiants jusqu’à 26 ans et abonnés pass

annuels). Accès inclus dans la Lyon City Card.

Trajet retour, sur présentation du ticket du musée : plein tarif 9 €,

tarif réduit 5 €.

Il est possible de réserver sur www.lesbateauxlyonnais.com.

