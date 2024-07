Quatre salariés non déclarés... Un restaurant de Vénissieux fermé par la préfecture

Le restaurant "Le Vict'or", à Vénissieux, est contraint de fermer ses portes pour une durée d'un mois, pour "travail dissimulé" suite à un contrôle.

"Le Vict'or", un restaurant de la commune de Vénissieux, se voit contraint de fermer ses portes pour une durée d'un mois, suite à un contrôle du Comité opérationnel départemental de lutte anti-fraude (CODAF), pour "travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par défaut de déclaration préalable à l'embauche" et "minoration des rémunérations déclarées aux services de l'URSSAF", selon un communiqué de la préfecture du Rhône du 11 juillet.

Quatre salariés non déclarés

C'est lors d'un contrôle CODAF qu'a été constatée la présence de huit personnes en situation de travail, dont "quatre salariés non déclarés", indique la préfecture. Les agents de la BCR, de la DDPP et de l'URSSAF ont également découvert que ces quatre personnes non déclarées sont également sous payées, "ce qui induit une baisse des cotisations sociales dues aux organisme sociaux au bénéfice de la société exploitant "Le Vict'or"".

En raison "de la nature, du nombre, de la durée des infractions constatées, du nombre de salariés concernés, ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise", la préfecture annonce ce 11 juillet la fermeture temporaire de l'enseigne, pour un mois.

