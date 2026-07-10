Un vendredi étouffant et ensoleillé, jusqu'à 40 degrés attendus

Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

C'est une nouvelle journée particulièrement éprouvante qui attend l'agglomération lyonnaise avec des températures qui pourraient atteindre les 40 degrés localement.

Il va de nouveau faire très chaud à Lyon ce vendredi 10 juillet. Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, c'est une journée ensoleillée qui attend toute l'agglomération lyonnaise avec une chaleur caniculaire éprouvante.

S'il fait déjà 23 degrés ce vendredi matin le mercure pourrait atteindre les 40 degrés localement au cours de l'après-midi.

A noter que des orages pourraient faire leur apparition en soirée avant une nuit prochaine encore tropicale.