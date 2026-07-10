Orages et canicule : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée par une vigilance canicule ce vendredi 10 juillet 2026.

L'épisode de canicule se poursuit dans toute la France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Si une large partie ouest de la France a été placé en vigilance rouge, l'ensemble de notre région est toujours en vigilance canicule ce vendredi 10 juillet 2026.

Hormis la Haute-Loire qui reste en vigilance jaune, les autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont en vigilance orange.

A noter également que 10 départements de la région sont également concernés par une vigilance jaune aux orages : l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal. Localement des orages violents sont attendus en deuxième partie de journée dans ces départements.