Le métro D sera perturbé en soirée à partir de septembre. @LC

La prochaine rentrée scolaire risque d’être perturbée. Le métro D ne circulera plus certains soirs de la semaine en septembre.

Du 7 au 29 septembre, la circulation de la ligne de métro D sera interrompue les lundis et mardis à partir de 21h30 entre Grange Blanche et Gare de Vénissieux. Les rames circuleront uniquement entre Gare de Vaise et Grange Blanche, laissant sur la touche les stations Laënnec, Mermoz-Pinel, Parilly et Gare de Vénissieux.

Ces opérations s’inscrivent dans le programme de modernisation de la ligne D, qui se poursuivra au cours de l’automne. En effet, du 5 octobre au 17 novembre, toujours les lundis et mardis à partir de 21h30, le métro circulera uniquement entre Gare de Vaise et Saxe-Gambetta.

Puis, du 23 novembre au 22 décembre, le terminus provisoire sera reporté à Vieux Lyon – Cathédrale Saint-Jean, les rames ne circulant plus au-delà lors de ces soirées.

Le réseau TCL informe que des bus relais assureront la desserte des stations impactées par les travaux.

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