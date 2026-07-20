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Le métro D sera perturbé en soirée à partir de septembre. @LC

Lyon : le métro D perturbé à la rentrée par des travaux de modernisation

  • par Corentin Lucas
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    • La prochaine rentrée scolaire risque d’être perturbée. Le métro D ne circulera plus certains soirs de la semaine en septembre.

    Du 7 au 29 septembre, la circulation de la ligne de métro D sera interrompue les lundis et mardis à partir de 21h30 entre Grange Blanche et Gare de Vénissieux. Les rames circuleront uniquement entre Gare de Vaise et Grange Blanche, laissant sur la touche les stations Laënnec, Mermoz-Pinel, Parilly et Gare de Vénissieux. 

    Ces opérations s’inscrivent dans le programme de modernisation de la ligne D, qui se poursuivra au cours de l’automne. En effet, du 5 octobre au 17 novembre, toujours les lundis et mardis à partir de 21h30, le métro circulera uniquement entre Gare de Vaise et Saxe-Gambetta.

    Puis, du 23 novembre au 22 décembre, le terminus provisoire sera reporté à Vieux Lyon – Cathédrale Saint-Jean, les rames ne circulant plus au-delà lors de ces soirées.

    Le réseau TCL informe que des bus relais assureront la desserte des stations impactées par les travaux.

    Lire aussi : Plusieurs autoroutes fermées de nuit autour de Lyon cette semaine

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