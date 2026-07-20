Après un accident sur l’A43 près de Lyon, trois suspects d’un cambriolage interpellés, un quatrième toujours en fuite

L’accident sur l’A43 a provoqué d’importants bouchons en direction de Lyon. (Photo d’illustration by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Un accident est survenu ce lundi matin sur l’A43 à hauteur de Bourgoin-Jallieu. Les quatre occupants d’une voiture volée ont tenté de prendre la fuite.

Les faits se sont produits dans la matinée de ce lundi 20 juillet, aux alentours de 7h40. Sur l’autoroute A43, au niveau de la commune de Bourgoin-Jallieu et en direction de Lyon. Un véhicule et un camion ont été impliqués dans un accident. Problème, les quatre occupants de la voiture accidentée ont tenté de prendre la fuite après s’être renversés sur le toit.

Mais alors qu’ils tentaient d’escalader le grillage d’enceinte de l’A43, un policier se rendant sur son lieu de travail aurait aperçu la scène et fait usage de son arme pour tenter d’interpeller l’un des quatre fuyards.

D’après nos confrères du Dauphiné libéré, les occupants du véhicule venaient d’effectuer un casse. En effet, les forces de l’ordre ont retrouvé plusieurs téléphones au sein de leur Renault Kadjar, également volé ce week-end.

Les gendarmes et policiers déployés, aidés par l’hélicoptère de la Section aérienne de la gendarmerie de Bron, ont réussi à interpeller trois individus âgés de 17 et 18 ans, tous légèrement blessés. Le dernier occupant du véhicule accidenté reste, en revanche, toujours en fuite.

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