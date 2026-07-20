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Pourquoi l'autoroute A7 sera fermée au sud de Lyon demain ?

  • par La Rédaction

    • Dans le cadre d’une reconstitution judiciaire, l’autoroute A7 sera fermée mardi 21 juillet, de 20 heures à 22 heures environ au sud de Lyon. Des déviations seront mises en place.

    Les automobilistes devront être vigilants la semaine prochaine. En raison d’une reconstitution judiciaire, l’autoroute A7 sera fermée à la circulation mardi 21 juillet, de 20 heures à 22 heures environ, indique la préfecture du Rhône dans un communiqué. Plus précisément, les voitures seront interdites du point kilométrique 08+400 (échangeur n°6) au point kilométrique 20+300.

    La mise en place de la signalisation interviendra à partir de 19 h 30, sous la responsabilité de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

    Quatre déviations mises en place

    Des déviations seront toutefois mises en place. Concernant les usagers circulant dans le sens Nord-Sud, il faudra prendre la direction de Saint-Priest par la RD301 pour rejoindre l’A46 en direction de Marseille et récupérer l’A7 ou l’A47 au niveau du nœud de Ternay. Pour la bretelle d’accès à l’A7 en direction de Marseille au diffuseur n°7 de Solaize, il faudra emprunter l’axe en direction de Sérézin-du-Rhône sur la RD36 et la CD12, puis la RD312 en direction de Ternay. Au diffuseur n°8 de Chasse-sur-Rhône, les automobilistes devront ensuite prendre l’A47 en direction de Lyon et Vienne pour récupérer l’A7 en direction de Marseille.

    Concernant la bretelle d’accès à l’A7 en direction de Marseille au diffuseur n°6 de Feyzin, les automobilistes seront invités à prendre la RD301 en direction de l’A46, puis à rejoindre l’autoroute en direction de Marseille pour récupérer l’A7 ou l’A47 au nœud de Ternay. Enfin, pour la bretelle de sortie de l’A7 en direction de Vernaison au diffuseur n°7 de Solaize, il faudra en amont suivre l'A450 (Pierre-Bénite, Brignais) puis prendre la sortie n°5 fléchée "Pierre-Bénite". Les automobilistes devront ensuite faire le tour du rond-point pour emprunter la RD15 et la RD315 en direction d’Irigny puis de Vernaison pour arriver à destination.

    Surveillance renforcée sur l’aire de Solaize

    Une vigilance particulière sera apportée à l’aire de Solaire durant l’opération judiciaire. Aucun usager présent sur l’aire ne pourra en sortir tant que la zone restera bloquée, précise encore la préfecture. La station-service sera par ailleurs fermée dès 18 heures.

    Les éventuelles interdictions de circuler pour les poids lourds seront enfin levées par les autorités sur l’ensemble des itinéraires de déviation définis.

    Lire aussi : Rhône : plusieurs travaux attendus sur les routes la semaine prochaine

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