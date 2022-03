Myriam Fogel-Jedidi, candidate LR aux législatives à Lyon, a découvert un tag injurieux ce vendredi 18 mars sur la façade de son domicile. Elle estime que le maire de Lyon est "complice de ces auteurs d'incivilités".

"Je ne me laisserai pas intimider par les fauteurs de troubles, les délinquants, les auteurs de violences qui jusque devant chez moi viennent m’injurier. Le courage n’est pas la valeur qui me manque. Ma détermination à faire de la politique, à défendre mes convictions, s’en voit renforcée", réagit Myriam Fogel-Jedidi.

"Le maire de Lyon est responsable des troubles"

"Jamais je ne me laisserai troubler par des froussards qui à la nuit tombée salissent les murs de ma façade d’insultes. Se faire injurier, pour ses convictions politiques, c’est insulter la liberté de penser, c’est insulter notre liberté à tous", ajoute-t-elle.

Myriam Fogel-Jedidi attaque le maire de Lyon, Grégory Doucet : "le Maire de Lyon, en refusant la main tendue de la Région AURA, 1 million d’€ pour renforcer la sécurité et la tranquillité des lyonnais, se rend coupable et complice de ces auteurs d’incivilités. Le Maire de Lyon, en ignorant l’injonction du Préfet à remettre de l’ordre dans sa ville, est responsable des troubles et commet une faute".