Les mystères du cerveau humain décryptés à Lyon

Rémi Gervais, professeur émérite de neurosciences à Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono. Au titre de conseiller scientifique de la Semaine du Cerveau à Lyon, qui se déroule du 12 au 26 mars, il détaille l'événement et souligne l'importance des neurosciences.

La Semaine du Cerveau est une manifestation internationale grand public et gratuite organisée depuis 24 ans en France et coordonnée par la Société des Neurosciences.

Elle propose une programmation scientifique de haut niveau vulgarisée autour de plusieurs événements dans à Lyon. Rencontre entre le public et les chercheurs, où le dialogue et le questionnement sont favorisés, la Semaine du cerveau est un événement unique qui met en lumière les avancées et les connaissances de la recherche en neurosciences avec pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche sur le cerveau.

La Semaine du cerveau est aussi l'occasion de présenter les implications des neurosciences pour notre société.

Le programme est à retrouver sur le site de la Semaine du cerveau.