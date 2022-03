Le métro A ne sera pas prolongé vers Décines et Meyzieu. Trop cher selon le Sytral. Un nouveau terminus pour le tram T3, plus capacitaire, est recherché dans le quartier de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Lyon Cap' vous parlait il y a quelques jours, longuement, du projet de tram semi-enterré entre Tassin et Lyon. Un projet de tram qui fait jaser dans l'ouest lyonnais, après l'abandon du métro E (un décryptage à retrouver ici).

Le projet de prolongation du métro D vers La Duchère a aussi été abandonnée. Deux options sont sur la table pour ce "corridor D", la transformation du C6 en tram entre la Part-Dieu et Ecully (estimation du coût selon le Sytral entre 400 et 500M d'euros) ou la transformation du C6 en bus à haut niveau de service entre Part-Dieu et Ecully (estimation du coût selon le Sytral environ 200M d'euros). Lire le décryptage de Lyon Cap' ici.

Un nouveau terminus du tram T3 recherché à la Part-Dieu

A l'est de la Métropole, le projet de prolongation du métro A de Vaulx-La Soie vers Décines et Meyzieu a lui aussi été abandonné. Trop cher selon le Sytral.

Une alternative est envisagée par le Sytral : le renfort du tram T3. Comment ? En recherchant un nouveau terminus dans le quartier de la Part-Dieu, un terminus plus capacitaire pour augmenter la fréquence de cette ligne, très fréquentée.

Un terminus proche de l'arrêt de métro Garibaldi ?

Le terminus du T3 s'effectue actuellement côté Villette, à la gare de la Part-Dieu. Le Sytral envisage de basculer le terminus de l'autre côté de la gare. Problème, le boulevard Vivier-Merle est déjà largement utilisé. Difficile d'y faire arriver un nouveau terminus d'une ligne forte. Une réflexion est au cours avec un terminus plus loin, vers la rue Garibaldi. Pourquoi pas, pas très loin de l'arrêt de métro Garibaldi pour permettre une connexion avec la ligne D du métro lyonnais.

Le Sytral évalue cette alternative, avec de nouvelles infrastructures à construire, à environ 150 à 200 millions d'euros. Mais il ne faut pas s'attendre, pour ce "corridor A", à des travaux engagés à court terme.

Lire aussi :

- "Une alternative bricolée" : le métro E abandonné, le tram semi-enterré entre Tassin et Lyon fait jaser

- Lyon : un tram dans le tunnel de la Croix-Rousse à l'horizon 2029 ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Pascal Charmot, le maire LR de Tassin-la-Demi-Lune, était l'invité de 6 minutes chrono le 11 mars. Le métro E abandonné, le maire de Tassin a dénoncé "la politique de gribouille des écologistes"