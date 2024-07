"Nagoya", un restaurant japonais du 6e arrondissement de Lyon, a été fermé mardi 9 juillet notamment pour manque d'hygiène suite à un contrôle.

Ce mardi 9 juillet, un restaurant japonais du 6e arrondissement de Lyon, "Nagoya", a été fermé suite à un contrôle. Parmi les raisons de cette fermeture, la préfecture du Rhône, dans un communiqué, indique notamment un "manque d'hygiène". Une mise en demeure avait déjà été établie à l'encontre du restaurant le 2 mai dernier, et suite à un contrôle administratif réalisé ce 3 juillet, la décision de fermer l'établissement a été prise.

Une liste exhaustive

Défaut de maintenance, d'entretien, de nettoyage, absence de contrôle à réception des marchandises, parmi les nombreux faits reprochés, on retrouve aussi "la non conservation des étiquetages de matières premières", "l'absence de dispositif permettant de se laver et de se sécher les mains dans de bonnes conditions d'hygiène", ou encore "l'absence d'instructions d'une formation à l'hygiène alimentaire adaptée à l'activité professionnelle".

C'est suite à la non réalisation de la mise en demeure du 2 mai 2024 que la préfecture du Rhône affirme "que la poursuite de l'activité constitue une menace pour la santé des consommateurs", en raison de la probabilité "importante de contaminations et des risques d'intoxication qui en résultent". Le restaurant restera fermé jusqu'à la réalisation de mesures collectives, notamment le "nettoyage, dégraissage et désinfection des sols, des murs, des plafonds", "effectuer les contrôles à réception des marchandises" et encore une vingtaine de points.

