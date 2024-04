Conservation et stockage des aliments, entretien des locaux et du matériel, l'établissement violait une dizaine de règles sanitaires.

Le restaurant China Exupéry s'ajoute à la longue liste des établissements fermés par la préfecture du Rhône. En effet, le buffet à volonté asiatique a fait l'objet d'un contrôle sanitaire ce mardi. Bien qu'apprécié des clients, le restaurant enfreignait de nombreuses règles d'hygiène.

Des risques pour la santé des consommateurs

Les agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Rhône ont noté plusieurs violations. Notamment, les locaux de production et de stockage ainsi que les équipements n'étaient pas entretenus ni nettoyés. Les marchandises étaient conservées à mauvaise température, de même pour les aliments des buffets. De plus, les matières premières étaient mal stockées et aucun dispositif hygiénique n'était mis en place pour le lavage des mains

Face aux risques pour la santé des consommateurs, le restaurant ne pourra pas rouvrir pour l'instant. La Préfecture du Rhône liste ainsi une quarantaine de mesures correctives à mettre en place. L'établissement devra remplacer le matériel vétuste et obstruer les trous présents dans les locaux. Il lui faudra également laver et désinfecter ses locaux et rénover les tuyaux d'arrivée du gaz.

