Le 31 mars, la police a interpellé un individu après un refus d’obtempérer à Vénissieux et découvert un pistolet mitrailleur et des cartouches dans le sac abandonné par l’individu.

Les faits se sont déroulés le 31 mars dernier en milieu d’après-midi à Vénissieux. Alors que les forces de l'ordre essayaient de contrôler deux individus à bord d’un véhicule mais ces derniers prenaient la fuite. Dans leur course, les deux individus laissaient derrière eux un sac avec à l’intérieur un pistolet mitrailleur et plusieurs cartouches.

Interpellé et poursuivi pour refus d’obtempérer

Rattrapés par la police, les deux hommes abandonnaient leur véhicule sur le parking du centre commercial de Venissieux et continuaient leur course à pieds. Seul le conducteur du véhicule était retrouvé par les policiers, caché dans un buisson, avant d’être interpellé et placé en garde à vue. Le suspect, un Brondillant de 33 ans, déjà connu des services de police reconnaissait partiellement les faits.

Le suspect, poursuivi pour refus d’obtempérer et transport sans motif légitime d’arme et munition de catégorie A, a été déféré le 2 avril dernier au parquet de Lyon, puis écroué, en vue d’une comparution à délai différé.

