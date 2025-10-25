Un réseau de proxénétisme polynésien démantelé à Villefranche, deux personnes condamnées

Un homme et une femme d’une trentaine d’années ont été condamnés par le tribunal de Villefranche-sur-Saône pour avoir organisé un réseau de prostitution pendant trois ans.

Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a condamné un homme et une femme de 39 et 36 ans mardi 21 octobre pour des faits de proxénétisme aggravé. D’après Le Progrès, entre janvier 2018 et avril 2021, les deux mis en cause originaires de Polynésie française étaient à la tête d’un réseau de prostitution bien organisé : plusieurs appartements de la rue Etienne-Poulet étaient mis à disposition de travailleurs du sexe, également polynésiens, avant de récupérer 100 euros par semaine ainsi que le montant des loyers.

Pour mettre en œuvre leur méfait, des petites annonces étaient publiées sur Internet. Entre 2018 et 2020, environ 70 000 euros ont été déposés sur le compte en banque des deux accusés.

La femme, surnommée "Pandora", vivait également dans l’immeuble et était la gérante d'une société matrimoniale enregistrée à l'adresse où se déroulaient les faits. Plusieurs articles de luxe ont été découverts lors de la perquisition de son domicile début 2021. La femme a été condamnée à 18 mois de prison, plus 10 000 € d’amende et la confiscation des objets saisis. L’homme a, quant à lui, été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 1 500 € d’amende.