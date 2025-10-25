Actualité
Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Un réseau de proxénétisme polynésien démantelé à Villefranche, deux personnes condamnées

  • par la rédaction

    • Un homme et une femme d’une trentaine d’années ont été condamnés par le tribunal de Villefranche-sur-Saône pour avoir organisé un réseau de prostitution pendant trois ans.

    Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a condamné un homme et une femme de 39 et 36 ans mardi 21 octobre pour des faits de proxénétisme aggravé. D’après Le Progrès, entre janvier 2018 et avril 2021, les deux mis en cause originaires de Polynésie française étaient à la tête d’un réseau de prostitution bien organisé : plusieurs appartements de la rue Etienne-Poulet étaient mis à disposition de travailleurs du sexe, également polynésiens, avant de récupérer 100 euros par semaine ainsi que le montant des loyers.

    Pour mettre en œuvre leur méfait, des petites annonces étaient publiées sur Internet. Entre 2018 et 2020, environ 70 000 euros ont été déposés sur le compte en banque des deux accusés.

    La femme, surnommée "Pandora", vivait également dans l’immeuble et était la gérante d'une société matrimoniale enregistrée à l'adresse où se déroulaient les faits. Plusieurs articles de luxe ont été découverts lors de la perquisition de son domicile début 2021. La femme a été condamnée à 18 mois de prison, plus 10 000 € d’amende et la confiscation des objets saisis. L’homme a, quant à lui, été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 1 500 € d’amende.

    à lire également
    La culture chinoise à l’honneur dans le 7e arrondissement de Lyon la semaine prochaine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Un réseau de proxénétisme polynésien démantelé à Villefranche, deux personnes condamnées 18:01
    La culture chinoise à l’honneur dans le 7e arrondissement de Lyon la semaine prochaine 17:23
    Top 14 : à domicile, le LOU s’incline face à La Rochelle 16:47
    Lyon : victime d’un refus d’obtempérer, sa vie "ne sera plus aussi normale qu’avant" 16:09
    Travaux dans le tunnel du Mont-Blanc : les habitants plébiscitent la fermeture par phases 15:25
    d'heure en heure
    gendarme
    Rhône : il écope de 12 mois de prison ferme pour avoir tenté de cambrioler un magasin alimentaire 14:49
    La braderie de la bibliothèque municipale de Lyon revient le 16 novembre 14:00
    Chalmazel : Fabrice Pannekoucke promet de "ne pas abandonner" la station de ski 13:16
    Municipales 2026 : l’ancien maire du 9e arrondissement de Lyon, Alain Giordano, rejoint Jean-Michel Aulas 12:40
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : une qualité de l’air toujours bonne ce samedi 11:57
    police Lyon
    Un homme tué à l'arme blanche près du tramway T4 à Vénissieux 11:11
    Tiffany Joncour
    Élections métropolitaines 2026 : la députée RN Tiffany Joncour officialise sa candidature 10:35
    Pluie et inondation : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 09:54
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut